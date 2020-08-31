Директор "Болоньи" подтвердил информацию о переговорах с "Динамо" относительно Супряги

Итальянцы намерены подписать форварда киевлян.

Директор "Болоньи" подтвердил информацию о переговорах с "Динамо" относительно Супряги
Владислав Супряга
Фото: "Днепр-1"

Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон рассказал о том, как проходят переговоры по поводу трансфера форварда "Динамо" Владислава Супряги.

"Мы следим за Супрягой, он интересный парень. Переговоры продолжаются, но это трансфер, который мы сможем оценить только со временем", - цитирует функционера sport.ua.

"Переговоры непростые, в том числе и потому, что у нас уже много форвардов в составе, но Супряга остается нашей целью. Мы должны освободить для него место в составе, продав как минимум одного форварда", - уточняет Бигон.

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