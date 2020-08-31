"Колос" узнал соперника в своем первом еврокубковом матче

Прошла жеребьевка Лиги Европы.

"Колос" узнал соперника в своем первом еврокубковом матче

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы, по итогам которой стало известно, с кем сыграет "Колос".

Команде из Ковалевки жребий выбрал соперником представителя Греции "Арис".

Этот раунд состоит из одного поединка.

Подопечные Руслана Костишина свой первый в клубной истории матч в еврокубках сыграют 17 сентября в Салониках. Встреча пройдет без зрителей.

"Арис" в прошлом чемпионате Греции занял пятое место.

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