"Колос" узнал соперника в своем первом еврокубковом матче

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы, по итогам которой стало известно, с кем сыграет "Колос".

Команде из Ковалевки жребий выбрал соперником представителя Греции "Арис".

Этот раунд состоит из одного поединка.

Подопечные Руслана Костишина свой первый в клубной истории матч в еврокубках сыграют 17 сентября в Салониках. Встреча пройдет без зрителей.

"Арис" в прошлом чемпионате Греции занял пятое место.