Известен соперник "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

В Киев приедут нидерландцы.

Известен соперник "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов
Ліга Чемпионов
Фото: УЕФА

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Именно с этой стадии в борьбу за выступление в групповом этапе турнира вступает киевское "Динамо".

По результатам жеребьевки, соперником "бело-синих" на этой стадии стал нидерландский АЗ. Матч пройдет в Киеве 15 или 16 сентября.

Отметим, что в случае победы "Динамо" выйдет в плей-офф, где уже сыграет два поединка.

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