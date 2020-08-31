Известен соперник "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Именно с этой стадии в борьбу за выступление в групповом этапе турнира вступает киевское "Динамо".

По результатам жеребьевки, соперником "бело-синих" на этой стадии стал нидерландский АЗ. Матч пройдет в Киеве 15 или 16 сентября.

Отметим, что в случае победы "Динамо" выйдет в плей-офф, где уже сыграет два поединка.