Финал первой шахматной онлайн-Олимпиады завершился громким скандалом

Сборные Индии и РоSSии были объявлены совместными победителями первой шахматной онлайн-Олимпиады после того, как два индийских игрока потеряли подключение к Интернету во время финального матча, сообщает ВВС.

Отметим, что первый финальный мини-матч между этими командами завершился вничью - 3:3. А во втором россияне победили со счетом 4,5:1,5. Но сборной Индии был подан протест.

Как оказалось, их игроки Нихал Сарин и Дивья Дешмук потеряли время из-за разрыва интернет-соединения.

В итоге руководство FIDE приняло соломоново решение наградить обе сборные золотыми наградами. Отмечается, что данное решение было принято в связи с отсутствием конструктива в действиях апелляционного комитета организации.

Данный скандал - второй за время проведения онлайн-Олимпиады. В четвертьфинале между Арменией и той же Индией случилась аналогичная ситуация с разрывом связи и потерей важных очков в первом матче, после чего представители Армении заявили о протесте.

Однако ФИДЕ не одобрило протест армянской сборной, из-за чего шахматисты приняли решение не выходить на второй четвертьфинальный матч.

Онлайн-версия соревнований шахматной Олимпиады проводится впервые из-за коронавируса.

В турнире приняли участие более 160 стран.