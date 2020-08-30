Украинский боксер Постол проиграл бой за звание чемпиона мира по версиям WBO и WBC
Рамирес одержал победу по судейским запискам.
36-летний украинский экс-чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол уступил Хосе Рамиресу в поединке за пояса чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 килограмма) по версиям организаций WBC и WBO.
Фото: twitter.com/trboxing
Согласно судейским запискам, 36-летний украинец побеждал 28-летнего американца по итогам первых шести раундов. Во второй половине боя Рамирес перехватил инициативу и одержал победу по судейским запискам: 114:114, 115:113, 116:112.