Украинский боксер Постол проиграл бой за звание чемпиона мира по версиям WBO и WBC

Рамирес одержал победу по судейским запискам.

36-летний украинский экс-чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол уступил Хосе Рамиресу в поединке за пояса чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 килограмма) по версиям организаций WBC и WBO.

Фото: twitter.com/trboxing

Согласно судейским запискам, 36-летний украинец побеждал 28-летнего американца по итогам первых шести раундов. Во второй половине боя Рамирес перехватил инициативу и одержал победу по судейским запискам: 114:114, 115:113, 116:112.

The scores. Let the debate begin. #RamirezPostol pic.twitter.com/7I05991twm

— Evan Korn (@KornerMan44) August 30, 2020

Сначала бой Постола против Рамиреса должен был состояться 9 мая на Save Mart Arena в Калифорнии, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Постол уже владел поясом чемпиона мира по версии WBC. 3 октября 2015 года Постол завоевал вакантный титул чемпиона мира в поединке против аргентинца Лукаса Мартина Матисса.

23 июля 2016 года проиграл американцу Теренсу Кроуфорду объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в 1-м полусреднем весе.

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