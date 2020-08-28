Стадион "Металлург" в Кривом Роге начнут реконструировать уже в 2020 году

Его планируют реконструировать до августа следующего года, чтобы на новом стадионе можно было провести матч Суперкубка Украины.

Реконструкция стадиона "Металлург" в Кривом Роге начнется уже в текущем году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор проекта "Большая стройка" Юрий Голик, опубликовав эскизы того, каким этот стадион будет после реконструкции.

«Амбициозная цель - реконструировать стадион к августу следующего года. Тогда матч Суперкубка Украины можно было бы провести здесь», - отметил он.

Голик также отметил, что в Днепропетровской области за период с 2015 по 2019 год было построено более 20 стадионов, спортивных комплексов и бассейнов. В этот период он работал советником главы Днепропетровской ОГА.

Ранее (https://www.slideshare.net/ssuser03005f/1557-152944910) команда Валентина Резниченко, главы Днепропетровской ОГА, ушедшего в отставку в конце июня 2019 года, обнародовала почти 300-страничный отчет о проделанной работе. Среди прочего, в области удалось построить или капитально отремонтировать более 500 дорог, открыть более 60 детских садиков, открыть почти 40 солнечных электростанций, построить и реконструировать 55 водоводов, создать 60 ЦНАПов, реконструировать десятки школ.

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