Игрок «Шахтера» включен в символическую сборную сезона Лиги Европы

Тайсон признан одним из лучших в турнире.

Тайсон
Фото: shakhtar.com
Тайсон

Атакующий хафбэк донецкого "Шахтера" Тайсон вошел в символическую сборную сезона Лиги Европы, о чем сообщает пресс-служба УЕФА.

Тайсон забил один гол и сделал два ассиста в пяти матчах Лиги Европы. "Шахтер" дошел до стадии полуфинала, где был раздавлен миланским "Интером" (0:5).

Символическая сборная Лиги Европы по версии УЕФА.

Вратари: Самир Ханданович ( "Интер"), Яссин Буну ( "Севилья"), Карл-Йохан Йонссон ( "Копенгаген")

Защитники: Серхио Регилон, Хесус Навас и Жюль Кунди (все - "Севилья"), Стефан де Врей ( "Интер"), Конор Коуди ( "Вулверхэмптон") и Джонатан Та ( "Байер")

Полузащитники: Бруну Ференандеш, Фред (оба - "Манчестер Юнайтед"), ТАЙСОН ( "Шахтер"), Эвер Банега ( "Севилья"), Кай Хаверц ( "Байер"), Николо Барелла, Марцело Брозович (оба - "Интер") Фабиан Фрай ( "Базель")

Нападающие: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (оба - "Интер"), Лукас Окампос, Люк де Йонг, Мунир Эль-Хаддад (все - "Севилья") и Маркус Рашфорд ( "Манчестер Юнайтед").

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