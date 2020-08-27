Милевский и Хачериди помогли "Динамо-Брест" выйти в следующий раунд Лиги чемпионов

Белорусский клуб пока успешен в турнире.

Фото: ФК "Динамо-Брест"

Брестское "Динамо" обыграло боснийский клуб "Сараево" в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов - 2:1 и вышло в следующий раунд.

В составе брестчан с первых минут вышли на поле украинцы Евгений Хачериди и Артем Милевский.

В итоге Хачериди сыграл все 90 минут, а Милевского в концовке матча заменил Артем Быков.

Добавим, что за "Динамо" играет еще один украинец - Александр Нойок.