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2020-08-27
Милевский и Хачериди помогли "Динамо-Брест" выйти в следующий раунд Лиги чемпионов
Белорусский клуб пока успешен в турнире.
Фото: ФК "Динамо-Брест"
Брестское "Динамо" обыграло боснийский клуб "Сараево" в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов - 2:1 и вышло в следующий раунд.
В составе брестчан с первых минут вышли на поле украинцы Евгений Хачериди и Артем Милевский.
В итоге Хачериди сыграл все 90 минут, а Милевского в концовке матча заменил Артем Быков.
Добавим, что за "Динамо" играет еще один украинец - Александр Нойок.