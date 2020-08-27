Определились три потенциальных соперника "Динамо" за право выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Жеребьевка третьего раунда состоится 31 августа.

Определились три потенциальных соперника "Динамо" за право выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Фото: УЕФА

Стали известны все потенциальные соперники "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

За выход в стадию плей-офф киевляне сыграют с ПАОКом (Греция), АЗ (Нидерланды) или "Рапидом" (Австрия).

Это стало известно после матчей второго квалификационного раунда ЛЧ.

ПАОК неожиданно обыграл "Бешикташ" (3:1), АЗ в овертайме с аналогичным счетом разделался с "Викторией", а "Рапид" с минимальным разрывом в счете победил хорватский "Локомотив" (1:0).

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится в понедельник, 31 августа. Матчи этой стадии будут разбиты на два дня, 15 и 16 сентября.

Победители определятся по итогам одной игры, проигравшие команды попадут в третий раунд отбора Лиги Европы. "Динамо" в случае вылета отправится сразу в группу Лиги Европы.

Добавим, что киевляне не играли на групповой стадии ЛЧ с сезона 2016/17, три года подряд вылетая на стадии квалификации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мы знаем, кто пытается столкнуть руководство "Динамо" с фанатами, - Григорий Суркис. ФутболМы знаем, кто пытается столкнуть руководство "Динамо" с фанатами, - Григорий Суркис. Футбол
"Динамо" снова обошло "Шахтер" по количеству трофеев за время независимости Украины"Динамо" снова обошло "Шахтер" по количеству трофеев за время независимости Украины
Зеленский хочет провести финал Кубка Украины в Кривом РогеЗеленский хочет провести финал Кубка Украины в Кривом Роге
Футболист сборной Нидерландов с криком упал во время матча - у него отказал сердечный дефибриллятор
Президент "Динамо" назвал премиальные за матч с "Шахтером"Президент "Динамо" назвал премиальные за матч с "Шахтером"
Блок рекламы


Похожие новости
Месси и Роналду не вошли в сборную Лиги чемпионов-2019/20Месси и Роналду не вошли в сборную Лиги чемпионов-2019/20
"Шахтер" впервые за четыре сезона не сыграет с "Манчестер Сити" на групповой стадии Лиги чемпионов"Шахтер" впервые за четыре сезона не сыграет с "Манчестер Сити" на групповой стадии Лиги чемпионов
Испания сделала странный выбор относительно места проведения матча Лиги Наций против Украины. ФутболИспания сделала странный выбор относительно места проведения матча Лиги Наций против Украины. Футбол
Проигрыш "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы утвердил дату проведения матча Суперкубка Украины. ФутболПроигрыш "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы утвердил дату проведения матча Суперкубка Украины. Футбол
Впервые в истории Лиги чемпионов в полуфинале нет английских, итальянских и испанских командВпервые в истории Лиги чемпионов в полуфинале нет английских, итальянских и испанских команд
Украинка выиграла этап Бриллиантовой лиги в МонакоУкраинка выиграла этап Бриллиантовой лиги в Монако
Три игрока "Шахтера" вошли в Dream Team недели Лиги Европы. ФутболТри игрока "Шахтера" вошли в Dream Team недели Лиги Европы. Футбол
Перед четвертьфиналом Лиги чемпионов "Аталанта" заинтересовалась вингером "Шахтера"Перед четвертьфиналом Лиги чемпионов "Аталанта" заинтересовалась вингером "Шахтера"
Футболисты Английской премьер-лиги определили лучшего среди них игрока в сезоне-2019/20Футболисты Английской премьер-лиги определили лучшего среди них игрока в сезоне-2019/20
"Колос" и "Мариуполь" сыграют в финале плей-офф за место в Лиге Европы"Колос" и "Мариуполь" сыграют в финале плей-офф за место в Лиге Европы
Последние новости
Подгружаем последние новости