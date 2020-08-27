Определились три потенциальных соперника "Динамо" за право выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны все потенциальные соперники "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

За выход в стадию плей-офф киевляне сыграют с ПАОКом (Греция), АЗ (Нидерланды) или "Рапидом" (Австрия).

Это стало известно после матчей второго квалификационного раунда ЛЧ.

ПАОК неожиданно обыграл "Бешикташ" (3:1), АЗ в овертайме с аналогичным счетом разделался с "Викторией", а "Рапид" с минимальным разрывом в счете победил хорватский "Локомотив" (1:0).

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится в понедельник, 31 августа. Матчи этой стадии будут разбиты на два дня, 15 и 16 сентября.

Победители определятся по итогам одной игры, проигравшие команды попадут в третий раунд отбора Лиги Европы. "Динамо" в случае вылета отправится сразу в группу Лиги Европы.

Добавим, что киевляне не играли на групповой стадии ЛЧ с сезона 2016/17, три года подряд вылетая на стадии квалификации.