Определились три потенциальных соперника "Динамо" за право выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Жеребьевка третьего раунда состоится 31 августа.
Стали известны все потенциальные соперники "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.
За выход в стадию плей-офф киевляне сыграют с ПАОКом (Греция), АЗ (Нидерланды) или "Рапидом" (Австрия).
Это стало известно после матчей второго квалификационного раунда ЛЧ.
ПАОК неожиданно обыграл "Бешикташ" (3:1), АЗ в овертайме с аналогичным счетом разделался с "Викторией", а "Рапид" с минимальным разрывом в счете победил хорватский "Локомотив" (1:0).
Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится в понедельник, 31 августа. Матчи этой стадии будут разбиты на два дня, 15 и 16 сентября.
Победители определятся по итогам одной игры, проигравшие команды попадут в третий раунд отбора Лиги Европы. "Динамо" в случае вылета отправится сразу в группу Лиги Европы.
Добавим, что киевляне не играли на групповой стадии ЛЧ с сезона 2016/17, три года подряд вылетая на стадии квалификации.