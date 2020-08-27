Перед началом сезона в Английской Премьер-лиге "Челси" отправил четырех своих игроков на карантин. Футбол

Футболисты провели отпуск в Греции.

Кристиан Пулишич, Тэмми Абрахам и Фикайо Томори (слева направо)
Фото: Instagram
Кристиан Пулишич, Тэмми Абрахам и Фикайо Томори (слева направо)

Лондонский "Челси" отправил четырех футболистов команды на карантин, сообщает The Sun.

Защитник Фикайо Томори, полузащитники Мейсон Маунт и Кристиан Пулишич, а также форвард Тэмми Абрахам отправились на самоизоляцию после того, как провели отпуск на греческом острове Миконос.

После отпуска никто из них не прибыл на тренировочную базу - клуб хочет свести к минимуму риск любого потенциального заражения.

В клубе не комментируют информацию о возможных положительных тестах футболистов, однако известно, что в клубе со "Стэмфорд Бридж" есть несколько случаев заражения COVID-19.

Напомним, на текущей неделе на острове Миконос два дня провел в тюрьме капитан "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр.

Отметим, что сезон в Английской Премьер-лиге начинается в ближайшее воскресенье матчем за Суперкубок между чемпионом - "Ливерпулем" и обладателем Кубка - "Арсеналом".

Первый тур АПЛ стартует 12 сентября. "Челси" свой первый матч проведет на курорте - в Брайтоне против одноименной команды.

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