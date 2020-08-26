Зеленский открыл первый матч с участием возрожденного ФК "Кривбасс". Футбол

Матч начался значительно позже, потому что ждали президента.

В Кривом Роге президент Владимир Зеленский посетил первый матч возрожденного местного футбольного клуба. На стадионе "Горняк" ФК "Кривбасс" в Кубке Украины встретился с ФК "Черкащина".

Глава государства принял участие в церемонии открытия матча, сделав символический первый удар с центра поля, сообщает пресс-служба президента.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Перед началом игры Владимир Зеленский посетил раздевалку обеих команд и пообщался с игроками. Президент назвал возрождение "Кривбасса" "большим счастьем" и пожелал футболистам побед.

Футболисты подарили президенту именную командную футболку с номером 12.

Кроме того, глава государства поставил первую подпись на символике "Кривбасса" в честь проведения первого матча.

Под конец Владимир Зеленский сделал на память фото с футболистами восстановленного клуба.

Местные СМИ сообщают, что матч должен был начаться в 17: 00, но стартовый свисток раздался только в 17: 50, поскольку все ждали приезда Зеленского, который должен был выступить с речью.

Напомним, о желании возродить "Кривбасс" президент Украины Владимир Зеленский говорил в июне и поручил это Юрию Корявченкову, бывшему административном директору студии "95 квартал", а ныне депутату Верховной Рады Украины IX созыва.

ФК "Кривбасс" возрожден на базе клуба "Горняк", который играет во второй лиге чемпионата Украины. Репрезентовали восстановленный клуб 20 августа.

В чемпионатах Украины "Кривбасс" дважды завоевывал бронзовые награды в сезонах 1998/1999 и 1999/2000 годов. Финалист Кубка Украины в 2000 году. Дважды - в 1999 и 2000 годах - "Кривбасс" представлял город и государство в розыгрыше Кубка УЕФА.

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