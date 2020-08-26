Футболист сборной Нидерландов с криком упал во время матча - у него отказал сердечный дефибриллятор

Игрок сборной Нидерландов не смог доиграть встречу. Ему оказали медицинскую помощь сразу же после замены. Его здоровью сейчас ничто не угрожает. В этом после матча заверил главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг.
Напомним, в декабре 2019 года Дейли стало плохо во время поединка Лиги чемпионов против "Валенсии". В результате игроку диагностировали воспаление сердечной мышцы, и он пропустил более полутора месяцев, восстанавливаясь после миокардита.
Не исключено, что после рецидива Дейли завершит спортивную карьеру.