Футболист сборной Нидерландов с криком упал во время матча - у него отказал сердечный дефибриллятор

Защитник "Аякса" Дейли Блинд с криком упал во время товарищеского поединка против "Герты" (1: 0) - у него отказал имплантированный дефибриллятор, сообщает Vi.nl.

Daley Blind collapse when the match is in progress. Reportedly because of heart problems but his fine. pic.twitter.com/0jktbZwolA — FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) August 25, 2020

Игрок сборной Нидерландов не смог доиграть встречу. Ему оказали медицинскую помощь сразу же после замены. Его здоровью сейчас ничто не угрожает. В этом после матча заверил главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг.

Напомним, в декабре 2019 года Дейли стало плохо во время поединка Лиги чемпионов против "Валенсии". В результате игроку диагностировали воспаление сердечной мышцы, и он пропустил более полутора месяцев, восстанавливаясь после миокардита.

Не исключено, что после рецидива Дейли завершит спортивную карьеру.