Украинская премьер-лига определила лучшего игрока и тренера сезона-2019/20

Также были определены лучший вратарь, молодой игрок и арбитр.

Тайсон
Фото: shakhtar.com
Тайсон

Перед стартом матча за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" (3:1) состоялась традиционная церемония награждения лучших игроков прошлого сезона Favbet Лиги.

В число номинантов вошли два представителя "Шахтера" и по одному - "Динамо" и "Зари".

  • Лучший игрок сезона: Тайсон ("Шахтер");
  • Лучший вратарь: Андрей Пятов ("Шахтер");
  • Открытие сезона: Владислав Супряга ("Динамо"/СК "Днепр-1");
  • Лучший тренер: Виктор Скрипник (Заря);
  • Лучший арбитр: Екатерина Монзуль.

По итогам прошлого сезона "Шахтер" стал победителем Favbet Лиги, опередив "Динамо" на рекордные 23 очка.

В свою очередь, киевляне выиграли Кубок Украины.

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