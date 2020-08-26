Украинская премьер-лига определила лучшего игрока и тренера сезона-2019/20

Также были определены лучший вратарь, молодой игрок и арбитр.

Фото: shakhtar.com Тайсон

Перед стартом матча за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" (3:1) состоялась традиционная церемония награждения лучших игроков прошлого сезона Favbet Лиги.

В число номинантов вошли два представителя "Шахтера" и по одному - "Динамо" и "Зари".

Лучший игрок сезона: Тайсон ("Шахтер");

Тайсон ("Шахтер"); Лучший вратарь: Андрей Пятов ("Шахтер");

Андрей Пятов ("Шахтер"); Открытие сезона: Владислав Супряга ("Динамо"/СК "Днепр-1");

Владислав Супряга ("Динамо"/СК "Днепр-1"); Лучший тренер: Виктор Скрипник (Заря);

Виктор Скрипник (Заря); Лучший арбитр: Екатерина Монзуль.

По итогам прошлого сезона "Шахтер" стал победителем Favbet Лиги, опередив "Динамо" на рекордные 23 очка.

В свою очередь, киевляне выиграли Кубок Украины.