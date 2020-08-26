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2020-08-26
Украинская премьер-лига определила лучшего игрока и тренера сезона-2019/20
Также были определены лучший вратарь, молодой игрок и арбитр.
Фото: shakhtar.com
Тайсон
Перед стартом матча за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" (3:1) состоялась традиционная церемония награждения лучших игроков прошлого сезона Favbet Лиги.
В число номинантов вошли два представителя "Шахтера" и по одному - "Динамо" и "Зари".
- Лучший игрок сезона: Тайсон ("Шахтер");
- Лучший вратарь: Андрей Пятов ("Шахтер");
- Открытие сезона: Владислав Супряга ("Динамо"/СК "Днепр-1");
- Лучший тренер: Виктор Скрипник (Заря);
- Лучший арбитр: Екатерина Монзуль.
По итогам прошлого сезона "Шахтер" стал победителем Favbet Лиги, опередив "Динамо" на рекордные 23 очка.
В свою очередь, киевляне выиграли Кубок Украины.