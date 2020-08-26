Луческу стал обладателем рекорда Суперкубка Украины

Мирча завоевал трофей с двумя разными командами.

Луческу стал обладателем рекорда Суперкубка Украины
Мірча Луческу
Фото: isport.ua

Накануне "Динамо" обыграло "Шахтер" (3:1) и стало обладателем Суперкубка Украины - девятого в своей клубной истории.

Отметим, что наставник "Динамо" Мирча Луческу выиграл первый трофей с киевлянами уже во втором своем матче во главе команды.

При этом румынский специалист стал первым в истории тренером, который выиграл Суперкубок Украины с двумя разными командами - с "Шахтером" Луческу выигрывал Суперкубок Украины 7 раз (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 года).

Всего в Украине это его 23-й выигранный трофей.

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