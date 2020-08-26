"Динамо" третий раз подряд завоевало Суперкубок Украины. Футбол

До рекорда "Шахтера" остался один шаг.

Фото: динамо Динамо"

В Киеве на НСК "Олимпийский" прошел матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером".

Несмотря на большие кадровые проблемы, победу все же получил киевский клуб - 3:1 и в 9-й раз стал обладателем Суперкубка. Впервые с 2011 года столичный клуб переиграл "горняков" с преимуществом более чем в один мяч.

В чем-то на результат повлияли погодные условия, но в целом нельзя сказать, что по игре "Динамо" незаслуженно победило. Может, более закономерной была бы победа динамовцев с преимуществом в один мяч.

Особенно образцово подопечные Мирчи Луческу провели первые полчаса матча. Отдав инициативу сопернику, киевляне проводили острые контратаки, две из которых закончились результативно. И в обеих активное участие принял Жерсон Родригес, который вернулся из турецкой аренды, - 2:0 до 31-й минуты.

Через 6 минут "Шахтер" сократил отставание - 2:1. Эпизод с пропущенным голом наглядно продемонстрировал кадровые проблемы киевлян в центре обороны - школьную одноходовку Тете-Жуниор Мораес никто из защитников предотвратить не смог.

В дальнейшем подопечные Луиша Каштру владели территориальным и игровым преимуществом.

В чем им помогли футболисты "Динамо", которые отошли слишком глубоко в защиту и практически отказались от контригры.

Это почувствовал и сам Луческу, сделав ряд замен. Рисунок игры несколько выровнялся. И, как доказательство, Фран Соль, вышедший на замену на 83-й минуте, установил окончательный результат в матче - 3:1.

Добавим, что Луческу уже во втором матче во главе "Динамо" завоевал свой первый трофей.

Отметим, что рекорд по завоеванию Суперкубка Украины подряд принадлежит "Шахтеру", который с 2012 по 2015 годы четыре раза выигрывал этот трофей.