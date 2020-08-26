"Барселона" созывает экстренный совет директоров по "делу Месси". Футбол

"Барсу" может покинуть не только Лео.

"Барселона" созывает экстренный совет директоров по "делу Месси"
Ліонель Мессі
Фото: twitter.com/FCBarcelona

Конец славной эпохи Лионеля Месси в "Барселоне", кажется, близок. "Барселона" созывает экстренный совет директоров из-за ситуации с желанием Лео досрочно расторгнуть контракт с каталонцами, сообщает Onda Cero.

Ситуация с аргентинцем ставит под угрозу будущее нынешнего президента клуба Жозепа Бартомеу.

Напомним, Месси по факсу сообщил "Барселоне" о желании этим летом покинуть "Ноу Камп".

В свою очередь, клуб подтвердил наличие документа, но ответил, что аргентинец не имеет юридической возможности разорвать контракт, так как срок его сообщения закончился в конце июня.

Добавим, что с момента своего дебюта в основной команде в показательном матче против "Порту" 16 ноября 2003-го аргентинский футболист не переставал добиваться успехов как командных, так и в личном плане. В целом Лео выиграл с "Барселоной" 34 титула.

Полный список титулов Месси с Барселоной выглядит следующим образом:

  • 10 - Ла Лига
  • 4 - Лига чемпионов
  • 6 - Кубок Короля
  • 8 - Суперкубок Испании
  • 3 - Суперкубок Европы
  • 3 - Клубный чемпионат мира.

На индивидуальном уровне аргентинец 6 раз выигрывал "Золотой мяч" и 5 раз "Золотую бутсу".

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