Президент "Динамо" назвал премиальные за матч с "Шахтером"

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился ожиданиями от следующего матча киевлян с "Шахтером" за Суперкубок Украины.

"Следующая игра - за Суперкубок. Но она не самая важная у нас. Почему? Потому что стоит задача попасть в Лигу чемпионов, и все для этого делается ", - цитирует Суркиса dynamomania.com.

"Нужны здоровые люди. Так случилось, что ряд травм у нас еще с прошлого сезона. Возможно, это и пандемия сказалась. В других европейских командах тоже много травм. А травмы все мышечные - там порвался, там не растянулся. Будем надеяться, что все скоро восстановятся, и будет полный порядок", - отметил президент "Динамо".

При этом Суркис ответил на вопрос о сумме призовых за матч с "горняками".

"Не могу сказать, что они будут какие-то особенные. Они будут такими, как всегда. Все прописано в контрактах", - уточнил Суркис.