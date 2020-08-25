WBC опубликовал топ-10 панчеров-супертяжей за последние 50 лет: в шорт-листе - братья Кличко.

Оба имели нокаутирующий удар.

WBC опубликовал топ-10 панчеров-супертяжей за последние 50 лет: в шорт-листе - братья Кличко.
Брати Кличко
Фото: http://isport.ua

Всемирный боксерский совет (WBC) на своем официальном сайте опубликовал список самых мощных панчеров последних 50 лет, чаще всего выигрывавших свои поединки досрочно.

При этом отмечается, что это не обязательно лучшие боксеры по всем показателям, а только те боксеры, которые владели сильнейшей нокаутирующей мощью, особенно в чемпионских боях.

В номинации нашлось место и нашим легендарным братьям Кличко. Причем старший из них, Виталий, по огневой мощи уступил только Деонтею Уайлдеру.

Добавим, что в список не вошел Мохаммед Али.

Топ-10.

  1. Деонтей Уайлдер *
  2. Виталий Кличко
  3. Майк Тайсон
  4. Энтони Джошуа *
  5. Джордж Форман
  6. Владимир Кличко
  7. Херби Хайд
  8. Джо Фрейзер
  9. Леннокс Льюис
  10. Риддик Боу

* действующие боксеры

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