Зинченко на своей свадьбе пришлось извиняться перед Гвардиолой за слова жены

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко публично извинился перед наставником "горожан" Хосепом Гвардиолой после публикации очередной серии видеоблога жены Зинченко и ведущей ТК "Футбол" Влады Седан.

В видео девушка возложила вину за поражение "МанСити" от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:3) непосредственно на главного тренера манкунианской команды.

"Может быть, я не могу этого высказывать, но, мягко говоря, чтобы не материться, это полный прокол Гвардиолы. Зачем выпускать три центрбека, когда сами игроки берутся за голову? У меня нет слов, посмотрите, какой состав, какие люди там играют. Одно дело вылететь от "Баварии", другое - от "Лиона"",- подытожила Влада.

Через пару дней после публикации видео Зинченко принес извинения за высказывание своей жены и подчеркнул, что это были только ее эмоции после матча.

"Моя жена - и журналист, и болельщик. В видео - ее эмоции сразу после матча. Наверное, она не должна была постить это в социальных сетях. Но Влада не пыталась выразить журналистское мнение о тренере - она просто выразила разочарование в качестве болельщицы", - написал Александр в Instagram.

Я пишу это [письмо] прямо с нашей свадьбы вместо того, чтобы наслаждаться этим незабываемым моментом. Надеюсь на ваше понимание", - подытожил игрок сборной Украины.

Фото: Instagram Александр Зинченко

Отметим, что Александр и Влада расписались еще 12 марта в Лондоне в посольстве Украины в Великобритании. Однако карантин не позволил молодой паре провести настоящую свадьбу, которая была перенесена на 24 августа.