Зинченко на своей свадьбе пришлось извиняться перед Гвардиолой за слова жены

Влада раскритиковала тактику Хосепа на матче ЛЧ с "Лионом".

Зинченко на своей свадьбе пришлось извиняться перед Гвардиолой за слова жены
Олександр і Влада Зінченко
Фото: Instagram

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко публично извинился перед наставником "горожан" Хосепом Гвардиолой после публикации очередной серии видеоблога жены Зинченко и ведущей ТК "Футбол" Влады Седан.

В видео девушка возложила вину за поражение "МанСити" от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:3) непосредственно на главного тренера манкунианской команды.

"Может быть, я не могу этого высказывать, но, мягко говоря, чтобы не материться, это полный прокол Гвардиолы. Зачем выпускать три центрбека, когда сами игроки берутся за голову? У меня нет слов, посмотрите, какой состав, какие люди там играют. Одно дело вылететь от "Баварии", другое - от "Лиона"",- подытожила Влада.

Через пару дней после публикации видео Зинченко принес извинения за высказывание своей жены и подчеркнул, что это были только ее эмоции после матча.

"Моя жена - и журналист, и болельщик. В видео - ее эмоции сразу после матча. Наверное, она не должна была постить это в социальных сетях. Но Влада не пыталась выразить журналистское мнение о тренере - она просто выразила разочарование в качестве болельщицы", - написал Александр в Instagram.

Я пишу это [письмо] прямо с нашей свадьбы вместо того, чтобы наслаждаться этим незабываемым моментом. Надеюсь на ваше понимание", - подытожил игрок сборной Украины.

Александр Зинченко
Фото: Instagram
Александр Зинченко

Отметим, что Александр и Влада расписались еще 12 марта в Лондоне в посольстве Украины в Великобритании. Однако карантин не позволил молодой паре провести настоящую свадьбу, которая была перенесена на 24 августа.

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