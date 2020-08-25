Мы знаем, кто пытается столкнуть руководство "Динамо" с фанатами, - Григорий Суркис. Футбол

Бывший президент "Динамо" и Федерации футбола Украины Григорий Суркис поделился мнением об акции ультрас "Динамо" на матче первого тура УПЛ против "Олимпика" (4:1).

"Есть люди, которые сейчас делают попытки столкнуть руководство, главного тренера с фанатами. Я уверен, что есть режиссер. И мы уже знаем, кто это", - цитирует isport.ua интервью Суркиса программе "Великий футбол".

"Вы все увидите. Нужно понимать, что все тайное рано или поздно становится явным", - отметил экс-президент "Динамо".

Напомним, что протесты ультрас начались после назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера. В первом тайме матча с "Олимпиком" фанаты отметились несколькими кричалками в адрес президента клуба Игоря Суркиса и нового наставника.

Ранее сообщалось, что ультрас "Динамо" посвятили Луческу провокационную песню.