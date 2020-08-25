Луческу стал основателем очередного "Клуба 100" в Украинской премьер-лиге

Мирча одержал сотую победу с крупным счетом в чемпионате Украины.

В стартовом матче Украинской премьер-лиги сезона-2020/21 "Динамо" под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу одержало уверенную победу над "Олимпиком" - 4:1.

Отметим, что дебютная официальная победа Луческу в "Динамо" стала для румынского специалиста юбилейной.

Луческу стал первым из тренеров, который достиг отметки 100 побед с крупным счетом в поединках чемпионата Украины, пишет "Террикон".

В активе Луческу 99 крупных побед в период, когда он возглавлял "Шахтер". Первая приходится на 22 мая 2004 года, когда "горняки" разгромили на своем поле "Карпаты" - 5:0.

Топ-5 тренеров по количеству крупных побед.