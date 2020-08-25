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2020-08-25
Луческу стал основателем очередного "Клуба 100" в Украинской премьер-лиге
Мирча одержал сотую победу с крупным счетом в чемпионате Украины.
Мірча Луческу
Фото: "Динамо"
В стартовом матче Украинской премьер-лиги сезона-2020/21 "Динамо" под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу одержало уверенную победу над "Олимпиком" - 4:1.
Отметим, что дебютная официальная победа Луческу в "Динамо" стала для румынского специалиста юбилейной.
Луческу стал первым из тренеров, который достиг отметки 100 побед с крупным счетом в поединках чемпионата Украины, пишет "Террикон".
В активе Луческу 99 крупных побед в период, когда он возглавлял "Шахтер". Первая приходится на 22 мая 2004 года, когда "горняки" разгромили на своем поле "Карпаты" - 5:0.
Топ-5 тренеров по количеству крупных побед.
- 1 - Мирча Луческу - 100
- 2 - Мирон Маркевич - 56
- 3-4 - Валерий Лобановский и Валерий Яремченко - 49
- 5 - Николай Павлов - 40