Зеленский хочет провести финал Кубка Украины в Кривом Роге

Для этого президент Украины поручил провести реконструкцию центрального стадиона города.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить в Кривом Роге центральный стадион "Металлург" к проведению финала Кубка Украины в 2022 году, сообщает meta-ratings.com.ua.

Для проведения на спортивной арене матча такого уровня следует провести ее реконструкцию.

Отметим, что на данном стадионе должен выступать криворожский "Кривбасс", который возродили благодаря президенту.

Напоминаем, финал Кубка Украины сезона 2020/2021 должен принять Тернополь.

Ранее Зеленский также заявил, что наступит день, когда классическое украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится на "Донбасс Арене".