“Киевгорстроевцы” взяли Босфор

Директор дочернего предприятия “Киевгорстроя” Руслан Телятник принял участие в кросс-континентальной гонке по плаванию через Босфор — 2020.

Об этом KV стало известно из сообщения на сайте ЧАО “ХК ”Киевгорстрой”.

Преодолев дистанцию в 6,5 км всего лишь за час и переплыв протоку Босфор из Азии в Европу, Руслан Телятник вошел в топ лидеров заплыва.

По его словам, подобные соревнования помогают на личном примере показывать молодежи, что здоровый образ жизни это круто.

“Последние годы я много времени уделяю спорту и особенно плаванию. В прошлом году принимал участие в подобных соревнованиях в Одессе, несколько месяцев подряд обязательно плаваю каждую субботу по 10-15 км. Кто-то поднимается в горы, как Игорь Кушнир, кто сплавляется на байдарках, я выбрал воду. По моему, мнению, человек должен все время расти и совершенствоваться, а спорт помогает покорять новые вершины в повседневной жизни и добиваться успеха. Адреналин, который чувствуешь перед стартом, на финише превращается в крылья, и кажется, что нет вещей, которые бы не удались”, — рассказал Руслан Телятник.

Ежегодно с 1989 года в кросс-континентальной гонке по плаванию через Босфор участвуют пловцы со всего мира. Главной особенностью и сложностью заплыва является течение. Маршрут построен таким образом, что участники под углом проплывают навстречу течению к середине Босфора, затем плывут по течению и ближе к финишу течение снова идет навстречу пловцу. В целом в этом году в заплыве через Босфор приняли участие более 2 тыс. человек со всего мира.

Фото: сайт ЧАО “ХК ”Киевгорстрой”