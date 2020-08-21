"Шахтер" впервые за четыре сезона не сыграет с "Манчестер Сити" на групповой стадии Лиги чемпионов

Команды уже пошутили по этому поводу.

Чемпион Украины "Шахтер" и вице-чемпион Англии "Манчестер Сити" в следующем сезоне Лиги чемпионов не сыграют в одной группе, как это было на протяжении последних трех сезонов.

Дело в том, что обе эти команды будут находиться во второй корзине и, следовательно, жребий не сможет их свести в одну группу.

Добавим, что "горняки" имеют плачевный результат в противостоянии с "горожанами": из шести матчей "Шахтер" лишь однажды выиграл (2017 - 2:1) и столько же раз сыграл вничью (1:1), при общей разнице мячей - 3:16.

"Манчестер Сити" в своем твиттере отреагировал на попадание в одну корзину при жеребьевке с "Шахтером".

"Это была хорошая поездка, " Шахтер "".

Горняки ответили GIF-изображением с расстроенным ребенком и подписью "увидимся в плей-офф".