"Шахтер" впервые за четыре сезона не сыграет с "Манчестер Сити" на групповой стадии Лиги чемпионов

Команды уже пошутили по этому поводу.

"Шахтер" впервые за четыре сезона не сыграет с "Манчестер Сити" на групповой стадии Лиги чемпионов
Фото: twitter.com/FCShakhtar

Чемпион Украины "Шахтер" и вице-чемпион Англии "Манчестер Сити" в следующем сезоне Лиги чемпионов не сыграют в одной группе, как это было на протяжении последних трех сезонов.

Дело в том, что обе эти команды будут находиться во второй корзине и, следовательно, жребий не сможет их свести в одну группу.

Добавим, что "горняки" имеют плачевный результат в противостоянии с "горожанами": из шести матчей "Шахтер" лишь однажды выиграл (2017 - 2:1) и столько же раз сыграл вничью (1:1), при общей разнице мячей - 3:16.

"Манчестер Сити" в своем твиттере отреагировал на попадание в одну корзину при жеребьевке с "Шахтером".

? See you in the knockout stages ?#UCL @ChampionsLeague pic.twitter.com/lZywHTZAvi

— ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 21, 2020
"Это была хорошая поездка, "Шахтер"".

Горняки ответили GIF-изображением с расстроенным ребенком и подписью "увидимся в плей-офф".

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