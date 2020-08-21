Два европейских гранда сконтактировали с отцом Месси по поводу трансфера Лео

ПСЖ и "Интер" уже выстроились в очередь.

Сразу два финалиста нынешней еврокампании - "Пари Сен-Жермен" и "Интер" - заинтересованы в подписании Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

Оба топ-клуба активизировались после того, как вчера Месси на встрече с новым главным тренером "Барселоны" Рональдом Куманом заявил, что предпочитает покинуть "Ноу Камп".

Представители парижского и миланского клубов уже сконтактировали с отцом Месси, чтобы оценить перспективность трансфера.

Контракт Месси с "Барселоной" подходит к концу летом 2021 года. В контракте аргентинца прописана клаусула в размере 700 млн евро. Однако через год Лео может уйти бесплатно, в статусе свободного агента.

В сезоне 2019/2020 на счету Месси - 31 гол и 26 ассистов в 44 матчах за "блаугранас" во всех турнирах.