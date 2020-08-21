УПЛ отменила матч первого тура чемпионата Украины из-за вспышки коронавируса в составе одной из команд. Футбол

Дебютный поединок "Миная" в высшем украинском дивизионе отложен.

УПЛ отменила матч первого тура чемпионата Украины из-за вспышки коронавируса в составе одной из команд
"Львів"
Фото: ПФК "Лвів"

Украинская премьер-лига на своем официальном сайте подтвердила перенос матча 1-го тура Favbet Лиги между ПФК "Львов" и "Минаем".

Причина - тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у некоторых игроков ПФК "Львов". Согласно полученной информации, инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции.

Руководство Украинской ассоциации футбола и УПЛ было оперативно проинформировано о ситуации в лагере львовской команды.

Решение о дате проведения и времени начала матча "Львов" - "Минай" будет принято дополнительно.

Игра должна была состояться завтра в 14:00.

Ранее появилась информация об обнаружении шести случаев заражения коронавирусом в ПФК "Львов". Минимум четверо из больных - игроки первой команды.

Предыдущий сезон ПФК "Львов" завершил на 11-м месте турнирной таблицы УПЛ. "Минай" выиграл Первую лигу и повысился в классе вместе с "Ингульцем" и "Рухом".

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране новый сезон чемпионата Украины начнется при пустых трибунах, хотя в концовке предыдущего розыгрыша болельщики частично были допущены на стадионы.

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