Гонщик Формулы-1 подарил свой шлем шестилетней девочке, придумавшей его дизайн

Ландо Норрис мило отблагодарил свою юную поклонницу.

Гонщик Формулы-1 подарил свой шлем шестилетней девочке, придумавшей его дизайн
Шолом Ландо Норріса
Фото: f1news.ru

Пилот команды Формулы-1 "Макларен" Ландо Норрис подарил свой шлем с Гран-при Великобритании 6-летней девочке Еве.

Дело в том, что перед началом этого сезона в FIA позволили изменять дизайн шлемов по ходу сезона. Английский гонщик решил этим воспользоваться и пообещал менять раскраску на каждую гонку, устраивая акции с участием болельщиков.

В итоге, для домашнего для Ландо Гран-при Великобритании номинацию на новый дизайн выиграла Ева. Чтобы отблагодарить ее, Норрис решил подарить Еве свой шлем.

"Очень многим понравился этот дизайн. Он невероятный, даже лучше, чем я мог представить, и особенный для меня. Спасибо, Ева", - прокомментировал Норрис.

Special delivery for Eva ? pic.twitter.com/VzHMohexWy

— #L4NDO (@TeamL4NDO) August 20, 2020

Добавим, что в Сильверстоуне Ландо в новом шлеме занял в гонке высокое пятое место, принеся в копилку команды 10 очков.

После шести гонок Норрис в личном зачете занимает седьмое место, набрав 39 очков.

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