Гонщик Формулы-1 подарил свой шлем шестилетней девочке, придумавшей его дизайн
Ландо Норрис мило отблагодарил свою юную поклонницу.
Шолом Ландо Норріса
Фото: f1news.ru
Пилот команды Формулы-1 "Макларен" Ландо Норрис подарил свой шлем с Гран-при Великобритании 6-летней девочке Еве.
Дело в том, что перед началом этого сезона в FIA позволили изменять дизайн шлемов по ходу сезона. Английский гонщик решил этим воспользоваться и пообещал менять раскраску на каждую гонку, устраивая акции с участием болельщиков.
В итоге, для домашнего для Ландо Гран-при Великобритании номинацию на новый дизайн выиграла Ева. Чтобы отблагодарить ее, Норрис решил подарить Еве свой шлем.
"Очень многим понравился этот дизайн. Он невероятный, даже лучше, чем я мог представить, и особенный для меня. Спасибо, Ева", - прокомментировал Норрис.