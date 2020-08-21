"Динамо" подписало контракт со своим бывшим форвардом

"Динамо" подписало контракт с форвардом "Кайсериспора" Артемом Кравцом, сообщает пресс-служба "бело-синих".

31-летний воспитанник Каменского разорвал контракт с турецким клубом и перешел в лагерь киевлян в статусе свободного агента.

Контракт рассчитан на 2 года с опцией продления.

Добавим, что Кравец с 2005 по 2017 годы уже защищал цвета "Динамо".

Кроме того, игрок сборной Украины успел поиграть за "Штутгарт" и "Гранаду".

За "Кайсериспор" Кравец провел 63 поединка, в которых отметился 21 голом и одной результативной передачей.

Напомним, сегодня "Динамо" матчем против "Олимпика" стартует в УПЛ.