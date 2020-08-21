УЕФА предложил провести сентябрьский матч за Суперкубок Европы со зрителями. Футбол

Встреча победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет в Будапеште.

УЕФА предложил провести сентябрьский матч за Суперкубок Европы со зрителями
Фото: УЕФА

На сегодняшний видеоконференции с участием представителей всех 55 национальных федераций, входящих в Европейский союз футбольных ассоциаций, руководство УЕФА предложило провести матч за Суперкубок Европы в присутствии ограниченного количества зрителей, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Игра победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы может стать тестом для оценки возможности и в дальнейшем проводить футбольные матчи с болельщиками на трибунах.

В то же время в УЕФА подчеркнули, что сентябрьские матчи национальных сборных пройдут без зрителей.

Матч за Суперкубок УЕФА должен состояться в Будапеште 24 сентября.

Напомним, в финале Лиги Европы встретятся "Севилья" и "Интер", а в финале Лиги чемпионов - "Бавария" и ПСЖ.

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