"Динамо" покидает еще один легионер, - СМИ

Фланговый защитник "Динамо" Томаш Кендзера принял решение перейти в "Рому". Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

При этом отмечается, что правый защитник римлян Рик Карсдорп прошлый сезон провел в аренде, а перед началом следующего может покинуть клуб. Поэтому одной из приоритетных задач "волков" является подписание правого защитника.

Кендзера в прошлом сезоне принял участие в 39 матчах за киевлян, отметившись четырьмя результативными передачами.

В "Динамо" же польского легионера смогут заменить Александр Тимчик, вернувшийся из аренды в "Заре" и Александр Караваев.