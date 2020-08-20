"Динамо" покидает еще один легионер, - СМИ

Томаш Кендзера принял решение покинуть Киев.

"Динамо" покидает еще один легионер, - СМИ
Томаш Кендзьора
Фото: ФК "Динамо"

Фланговый защитник "Динамо" Томаш Кендзера принял решение перейти в "Рому". Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

При этом отмечается, что правый защитник римлян Рик Карсдорп прошлый сезон провел в аренде, а перед началом следующего может покинуть клуб. Поэтому одной из приоритетных задач "волков" является подписание правого защитника.

Кендзера в прошлом сезоне принял участие в 39 матчах за киевлян, отметившись четырьмя результативными передачами.

В "Динамо" же польского легионера смогут заменить Александр Тимчик, вернувшийся из аренды в "Заре" и Александр Караваев.

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