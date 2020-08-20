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2020-08-20
"Динамо" покидает еще один легионер, - СМИ
Томаш Кендзера принял решение покинуть Киев.
Томаш Кендзьора
Фото: ФК "Динамо"
Фланговый защитник "Динамо" Томаш Кендзера принял решение перейти в "Рому". Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
При этом отмечается, что правый защитник римлян Рик Карсдорп прошлый сезон провел в аренде, а перед началом следующего может покинуть клуб. Поэтому одной из приоритетных задач "волков" является подписание правого защитника.
Кендзера в прошлом сезоне принял участие в 39 матчах за киевлян, отметившись четырьмя результативными передачами.
В "Динамо" же польского легионера смогут заменить Александр Тимчик, вернувшийся из аренды в "Заре" и Александр Караваев.