Руководитель формульной команды "Мерседес" прокомментировал жалобы своего пилота на черный цвет комбинезона

Команда идет в ногу со временем.

Руководитель автоспортивного подразделения"Мерседеса" Тото Вольф прокомментировал заявление финского гонщика Валттери Боттаса, который пожаловался, что во время гонки Гран-при Испании Формулы-1 ему было "чертовски жарко" из-за нового черного комбинезона.

Отметим, что в прошлых сезонах "Мерседес" использовал серые комбинезоны, а также серый цвет болида.

"Просто у нас новый материал. Возможно, нам нужно еще раз изучить, можно ли найти какой-то компромисс или как мы можем сделать комбинезоны немного тоньше", - цитирует Вольфа Motorsport-Total.

Новый материал как возможную причину проблемы ранее обозначил и сам финн.

"В этом году введены новые правила омологации комбинезонов - они стали толще, нижнее белье стало толще, так что я не знаю, насколько сильно это дало эффект", - заявил Боттас.

Добавим, перед началом сезона ходили слухи, что темный цвет болида может повлиять на охлаждение автомобиля. Вольф тогда признал, что команда будет следить за этим. "Сообщение очень важно, но, конечно, если производительность снижается, это не очень хорошо, - отметил австриец.

"Мерседес"
Фото: Motorsport Images
"Мерседес"

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