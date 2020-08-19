Последнее приобретение "Динамо" отстранили от тренировок в нынешнем клубе. Футбол

Украинский защитник познаньского "Леха" Владимир Костевич отстранен от тренировочного процесса, сообщает poznan.wyborcza.pl.

По инсайдерской информации, руководство "Леха" решило так после того, как Костевич подписал предварительный контракт с "Динамо".

Напомним, что 27-летний воспитанник львовского футбола на прошлой неделе подписал соглашение с киевлянами, однако в силу оно вступит с января 2021 года - до тех пор Костевич должен был выступать за "Лех", в состав "бело-синих" он перешел бы на правах свободного агента.

Добавим, что переход Костевича не согласовали с главным тренером "Динамо" Мирчей Луческу - он выразил недоумение по поводу этого трансфера.