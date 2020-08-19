Последнее приобретение "Динамо" отстранили от тренировок в нынешнем клубе. Футбол

Владимир Костевич может на полгода потерять практику.

Последнее приобретение "Динамо" отстранили от тренировок в нынешнем клубе
Володимир Костевич
Фото: Agencja Gazeta

Украинский защитник познаньского "Леха" Владимир Костевич отстранен от тренировочного процесса, сообщает poznan.wyborcza.pl.

По инсайдерской информации, руководство "Леха" решило так после того, как Костевич подписал предварительный контракт с "Динамо".

Напомним, что 27-летний воспитанник львовского футбола на прошлой неделе подписал соглашение с киевлянами, однако в силу оно вступит с января 2021 года - до тех пор Костевич должен был выступать за "Лех", в состав "бело-синих" он перешел бы на правах свободного агента.

Добавим, что переход Костевича не согласовали с главным тренером "Динамо" Мирчей Луческу - он выразил недоумение по поводу этого трансфера.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Генеральный директор "Шахтера" озвучил сумму ежегодной спонсорской помощи клубу. ФутболГенеральный директор "Шахтера" озвучил сумму ежегодной спонсорской помощи клубу. Футбол
Пилот Формулы-1 вылечился от коронавируса и примет участие в Гран-при ИспанииПилот Формулы-1 вылечился от коронавируса и примет участие в Гран-при Испании
Впервые в истории Лиги чемпионов в полуфинале нет английских, итальянских и испанских командВпервые в истории Лиги чемпионов в полуфинале нет английских, итальянских и испанских команд
Гонку MotoGP в Австрии прервали из-за серьезной аварииГонку MotoGP в Австрии прервали из-за серьезной аварии
Определился тандем команд, которые обеспечили себе выход в Украинскую премьер-лигуОпределился тандем команд, которые обеспечили себе выход в Украинскую премьер-лигу
Блок рекламы


Похожие новости
Испания сделала странный выбор относительно места проведения матча Лиги Наций против Украины. ФутболИспания сделала странный выбор относительно места проведения матча Лиги Наций против Украины. Футбол
"Барселона" объявила имя нового главного тренера. Футбол"Барселона" объявила имя нового главного тренера. Футбол
Проигрыш "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы утвердил дату проведения матча Суперкубка Украины. ФутболПроигрыш "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы утвердил дату проведения матча Суперкубка Украины. Футбол
Ультрас "Динамо" несколько смягчили риторику относительно Луческу. ФутболУльтрас "Динамо" несколько смягчили риторику относительно Луческу. Футбол
Генеральный директор "Шахтера" озвучил сумму ежегодной спонсорской помощи клубу. ФутболГенеральный директор "Шахтера" озвучил сумму ежегодной спонсорской помощи клубу. Футбол
Суркис назвал сумму ежегодной дотации "Динамо". ФутболСуркис назвал сумму ежегодной дотации "Динамо". Футбол
После матча чемпионата РоSSии по футболу состоялись массовые задержания фанатов за кричалку "Жыве Беларусь"После матча чемпионата РоSSии по футболу состоялись массовые задержания фанатов за кричалку "Жыве Беларусь"
Болельщики освистали игроков, ставших на колено перед матчем MLS. ФутболБолельщики освистали игроков, ставших на колено перед матчем MLS. Футбол
В Беларуси отменены ближайшие матчи футбольного чемпионатаВ Беларуси отменены ближайшие матчи футбольного чемпионата
"Ливерпуль" произвел первый трансфер летней кампании. Футбол"Ливерпуль" произвел первый трансфер летней кампании. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости