Новостей.COM ⇒
2020-08-19
Проигрыш "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы утвердил дату проведения матча Суперкубка Украины. Футбол
25 августа - на "Олимпийском".
Фото: upl.ua
Факт невыхода донецкого "Шахтера" в финал Лиги Европы, который состоится 21 августа, трансформировал предварительную дату проведения матча за Суперкубок Украины - 25 августа - в окончательную, информирует официальный сайт Украинской премьер-лиги.
На этот раз, как и в шесть предыдущих лет, нас ждет поединок между титулованными футбольными клубами Украины: "Украинское классическое" - "Шахтер" vs "Динамо".
Новый розыгрыш Суперкубка Украины - XVII по счету - впервые состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", начало - в 21:00.
Столица Украины ни разу не принимала матч за Суперкубок. Кроме Одессы, его проводили во Львове, Луганске, Полтаве, Запорожье и Сумах.
Фото: upl.ua