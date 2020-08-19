Проигрыш "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы утвердил дату проведения матча Суперкубка Украины. Футбол

25 августа - на "Олимпийском".

Проигрыш "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы утвердил дату проведения матча Суперкубка Украины
Фото: upl.ua

Факт невыхода донецкого "Шахтера" в финал Лиги Европы, который состоится 21 августа, трансформировал предварительную дату проведения матча за Суперкубок Украины - 25 августа - в окончательную, информирует официальный сайт Украинской премьер-лиги.

На этот раз, как и в шесть предыдущих лет, нас ждет поединок между титулованными футбольными клубами Украины: "Украинское классическое" - "Шахтер" vs "Динамо".

Новый розыгрыш Суперкубка Украины - XVII по счету - впервые состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", начало - в 21:00.

Столица Украины ни разу не принимала матч за Суперкубок. Кроме Одессы, его проводили во Львове, Луганске, Полтаве, Запорожье и Сумах.

Фото: upl.ua

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