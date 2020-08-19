Ультрас "Динамо" несколько смягчили риторику относительно Луческу. Футбол

Фанаты не откажутся посещать игры, но ограничат свою поддержку.

Ультрас "Динамо" несколько смягчили риторику относительно Луческу
Фото: Сергей Нужненко

Ультрас "Динамо" на своем сайте в Facebook выступили с очередным заявлением накануне старта нового футбольного сезона в Украине.

В заявлении, в частности, фаны отмечают, что продолжат по возможности посещать матчи "Динамо", но ограничат свою поддержку из-за назначения Мирчи Луческу главным тренером и отсутствия надлежащей коммуникации с клубом.

"Обращаемся ко всем, кто посещает фан-сектор" Динамо "и кто хочет перемен в клубе, для кого недопустимо пренебрегать интересами болельщиков.

''Динамо'' проведет первый матч чемпионата Украины в пятницу. Как мы видим, все действия руководства клуба указывают на то, что им абсолютно наплевать на болельщиков. Судите сами: матч ставится на рабочий день в 17:00, за три дня до игры информации о билетах нет, и неизвестно, пустят ли болельщиков. До этого любая информация о дружеских межсезонных играх странно скрывалась, трансляций не было. Вот так выглядит здоровое общение клуба с его поклонниками?

Исходя из этого, мы внимательно просим вас прочитать следующие моменты:

1. Продолжаем ходить на каждый домашний матч, посещать выездные матчи клуба и везде напоминаем, к чему Суркисы довели "Динамо".

2. В новом сезоне подписок на фан-секторы не будет! Они банально не имеют смысла, учитывая непонятную ситуацию со зрителями на стадионах.

3. Наши секторы на НСК "Олимпийский'' (41-43) и стадионе "Динамо" (20-21) остаются прежними. Это наш дом! Ищите билеты в кассах и покупайте самую дешевую ценовую категорию.

4. Мы отказываемся от визуальной поддержки клуба, флагов, растяжек и ярких выступлений, пока Мирча Луческу тренирует киевское "Динамо". Мы не будем полностью поддерживать команду под его руководством.

5. Мы призываем отказаться от всего, что может принести хоть какую-то прибыль клубу (например, от шопинга в официальном магазине "Динамо") до тех пор, пока их отношение к фанатам не изменится. Только самые дешевые билеты на стадионную позицию.

6. Будьте бдительны! Братья Суркисы набрали титушек для своих целей и разного рода физических противостояний с поклонниками. После презентации Луческу этих платных спортсменов уже заметили на стадионе. Всегда обращайте внимание на то, кто стоит рядом».

# ДинамоБезСуркисов

# ДинамоБезЛуческу

Добавим, что уже в ближайшую пятницу "Олимпик" примет "Динамо" в стартовом матче нового сезона Favbet Лиги. Поединок пройдет на стадионе им. Банникова, начало встречи в 17:00.

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