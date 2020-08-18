Украина сохранила 9 место в таблице коэффициентов УЕФА

Фото: УЕФА

Успешное выступление "Шахтера" на европейской арене, где "горняки" завершили свой путь в полуфинале Лиги Европы, позволил Украине по итогам сезона занять 9 место, отбив атаки Нидерландов.

Тем самым Украина сохранила прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов для победителя сезона-2021/22.

Добавим, что в сезоне 2021/22 в еврокубках Украину представят пять команд: две - в Лиге чемпионов (одна прямая путевка в группу и одна в квалификации), одна - в Лиге Европы и еще две в новом турнире от УЕФА - Лиге конференций.

Отметим, что в следующем сезоне Украину в еврокубках представят "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна" и "Колос".