Генеральный директор "Шахтера" озвучил сумму ежегодной спонсорской помощи клубу. Футбол

Накануне поединка полуфинальной стадии Лиги Европы против "Интера" генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин дал эксклюзивное интервью Интерфакс-Украина, в котором рассказал о сумме, которую удается зарабатывать клубу ежегодно от сотрудничества со спонсорами, а также о бизнес-стратегии клуба и о том, как на нее влияют спортивные результаты команды.

"Спонсоры – это одна из частей доходов любого клуба в мире. Я хотел бы напомнить, что сегодня существует финансовый фейр-плей, который очень жестко контролируется УЕФА . Отчетность, доходы и затраты клубов проверяются полностью, вдоль и поперек. И если сегодня спонсор тот же СКМ, то вы не можете написать любую цифру. Вы можете заключить контракт на сумму, которая соответствует стоимости данной сделки на рынке. Если надпись на футболке, исходя из рыночных предложений, стоит $500 тыс., то вы не можете заключить контракт на $5 млн или $10 млн. На сегодняшний день наш спонсорский пакет, без СКМ, составляет где-то $7 млн", - отметил Палкин.

"Стратегия футбольного клуба "Шахтер" направлена на достижение такой ситуации, когда клуб будет полностью покрывать свои расходы и станет прибыльным.

По большому счету, это и есть стратегия развития нашего клуба: добиться ситуации, когда мы будем полностью покрывать свои затраты и станем прибыльными. Когда говорят, что клубы существуют по одним законам, а бизнес-компании – по другим, то это не так. Везде один закон. Если сегодня футбольный клуб будет ориентирован на то, чтобы зарабатывать деньги и быть прибыльным, то этот фактор прямым образом будет влиять на спортивные результаты, а спортивные результаты – на фактор прибыльности. Это такие взаимосвязанные вещи", - заявил функционер.

"Выступление на групповом этапе Лиги чемпионов и дальнейшее в Лиге Европы в этом сезоне уже принесли клубу около 50 млн евро, а впереди еще полуфинал с "Интером".

"Шахтер" - безубыточный клуб", - подытожил генеральный директор.

Напомним, полным фиаско для "горняков" завершился матч против "Интера".