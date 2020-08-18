Свитолина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

Элина прекрасно чувствует себя в мире теннисного бизнеса.

Свитолина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Еліна Світоліна
Фото: Jimmie 48 photography

Авторитетное издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2020 года.

В престижную номинацию вошла и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

За 2020 год уроженка Одессы заработала 6,4 млн долларов, что является седьмым результатом в мире.

Отметим, что первые девять мест в рейтинге заняли представительницы тенниса.

Разбавила компанию теннисисток футболистка Алекс Морган.

Топ-10 рейтинга:

  1. Наоми Осака (Япония, теннис). $ 37,4 млн ($ 3,4 - призовые, $ 34 - контракты);
  2. Серена Уильямс (США, теннис). $ 36 млн ($ 4 - призовые, $ 32 - контракты);
  3. Эшли Барти (Австралия, теннис). $ 13,1 млн ($ 10,1 - призовые, $ 3 - контракты);
  4. Симона Халеп (Румыния, теннис). $ 10,9 млн ($ 6,9 - призовые, $ 4 - контракты);
  5. Бьянка Андрееску (Канада, теннис). $ 8,9 млн ($ 4,9 - призовые, $ 4 - контракты);
  6. Гарбине Мугуруса (Испания, теннис). $ 6,6 млн ($ 2,1 - призовые, $ 4,5 - контракты);
  7. Элина Свитолина (УКРАИНА, теннис). $ 6,4 млн ($ 5,4 - призовые, $ 1 - контракты);
  8. София Кенин (США, теннис). $ 5,8 млн ($ 4,8 - призовые, $ 1 - контракты);
  9. Анжелик Кербер (Германия, теннис). $ 5,3 млн ($ 1,3 - призовые, $ 4 - контракты);
  10. Алекс Морган (США, футбол). $ 4,6 млн ($ 400 тыс. - бонусы, $ 4,2 - зарплата).

Ранее Свитолина отказалась от участия в US Open-2020.

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