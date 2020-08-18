Свитолина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

Элина прекрасно чувствует себя в мире теннисного бизнеса.

Авторитетное издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2020 года.

В престижную номинацию вошла и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

За 2020 год уроженка Одессы заработала 6,4 млн долларов, что является седьмым результатом в мире.

Отметим, что первые девять мест в рейтинге заняли представительницы тенниса.

Разбавила компанию теннисисток футболистка Алекс Морган.

Топ-10 рейтинга:

Наоми Осака (Япония, теннис). $ 37,4 млн ($ 3,4 - призовые, $ 34 - контракты); Серена Уильямс (США, теннис). $ 36 млн ($ 4 - призовые, $ 32 - контракты); Эшли Барти (Австралия, теннис). $ 13,1 млн ($ 10,1 - призовые, $ 3 - контракты); Симона Халеп (Румыния, теннис). $ 10,9 млн ($ 6,9 - призовые, $ 4 - контракты); Бьянка Андрееску (Канада, теннис). $ 8,9 млн ($ 4,9 - призовые, $ 4 - контракты); Гарбине Мугуруса (Испания, теннис). $ 6,6 млн ($ 2,1 - призовые, $ 4,5 - контракты); Элина Свитолина (УКРАИНА, теннис). $ 6,4 млн ($ 5,4 - призовые, $ 1 - контракты); София Кенин (США, теннис). $ 5,8 млн ($ 4,8 - призовые, $ 1 - контракты); Анжелик Кербер (Германия, теннис). $ 5,3 млн ($ 1,3 - призовые, $ 4 - контракты); Алекс Морган (США, футбол). $ 4,6 млн ($ 400 тыс. - бонусы, $ 4,2 - зарплата).

Ранее Свитолина отказалась от участия в US Open-2020.