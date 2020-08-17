Гонку MotoGP в Австрии прервали из-за серьезной аварии

После рестарта выиграл гонку Андреа Довициозо.

Фото: скриншот

В Австрии во время Гран-при MotoGP случилась страшная авария, которая чудом не привела к более печальным последствиям.

На 9-м круге перед торможением столкнулись Франко Морбиделли, выступающий за команду Petronas Yamaha SRT, и Жоан Зарко из команды Avintia Ducati.

Мотоциклы, оставшись без "наездников", полетели в самостоятельное «плавание» и разбились, чудом не врезавшись в других участников гонки.

Пострадавших обследовали, но тяжелых травм не обнаружили.

Добавим, что гонку выиграл итальянский гонщик Ducati Team Андреа Довициозо, который опередил испанца Хоана Мира с Team Suzuki MotoGP и австралийца Джека Миллера с Pramac.

После пяти этапов генеральную классификацию возглавляет итальянец Фабио Куартараро с Petronas Yamaha SRT (67 очков).

Довициозо отстает на 11 очков. А замыкает пьедестал лидер заводской Yamaha Маверик Виньялес (48 очков).

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