Украинка выиграла этап Бриллиантовой лиги в Монако

Ярослава Магучих подтвердила свой высокий класс.

Украинка выиграла этап Бриллиантовой лиги в Монако
Ярослава Магучіх
Фото: Twitter

Накануне в Монако прошел легкоатлетический этап Бриллиантовой лиги.

В секторе для прыжков в высоту блестяще выступили украинские спортсменки.

Ярослава Магучих и Юлия Левченко взяли высоту 1,98 м.

Победительницей стала Магучих, поскольку она сделала меньше, чем Левченко, попыток на высоте 1,95 м (одну против трех).

Третье место заняла Жаннель Шепер из Сент-Люсии с результатом 1,88 м.

Ранее организаторы Бриллиантовой лиги объявили, что не будут определять победителя легкоатлетического сезона в общем зачете, - все этапы под ее эгидой в этом году будут индивидуальными.

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