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2020-08-17
Украинка выиграла этап Бриллиантовой лиги в Монако
Ярослава Магучих подтвердила свой высокий класс.
Ярослава Магучіх
Фото: Twitter
Накануне в Монако прошел легкоатлетический этап Бриллиантовой лиги.
В секторе для прыжков в высоту блестяще выступили украинские спортсменки.
Ярослава Магучих и Юлия Левченко взяли высоту 1,98 м.
Победительницей стала Магучих, поскольку она сделала меньше, чем Левченко, попыток на высоте 1,95 м (одну против трех).
Третье место заняла Жаннель Шепер из Сент-Люсии с результатом 1,88 м.
Ранее организаторы Бриллиантовой лиги объявили, что не будут определять победителя легкоатлетического сезона в общем зачете, - все этапы под ее эгидой в этом году будут индивидуальными.