После матча чемпионата РоSSии по футболу состоялись массовые задержания фанатов за кричалку "Жыве Беларусь"

После матча 2-го тура РоSSийской Премьер-лиги ЦСКА - "Тамбов" (2:1) были задержаны не менее 15 болельщиков армейцев, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева. Им грозит денежный штраф и запрет на посещение стадиона.

"В настоящий момент ко мне обратились не менее 15 человек за помощью. Им инкриминируют ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и грозит денежный штраф и запрет посещать стадионы на некоторое время", - заявил Соловьев.

По словам адвоката, причиной стала кричалка "Жыве Беларусь ".

Фанаты начали скандировать ее после того, как белорусский форвард Илья Шкурин вывел армейцев вперед, забив первый гол в РПЛ, который и стал победным.

"В полиции расценили эти кричалки как политический лозунг и задержали болельщиков", - отметил адвокат.