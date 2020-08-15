В Беларуси отменены ближайшие матчи футбольного чемпионата

Ассоциация "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) сообщила о переносе ближайших матчей чемпионата страны, информирует пресс-служба организации.

Официальная причина - форс-мажорные обстоятельства.

Сообщается, что перенесенные матчи "Динамо" (Минск) - "Смолевичи" и "Минск" - "Неман", а также игры Кубка страны "Нафтан" - "Городея" и "Гомель" - "Шахтер".

Также отложены матчи Первой и Второй лиги.

Все игры перенесены на неопределенный срок. Даты их проведения станут известны позже.