На турнире в США встретились сестры Уильямс

Младшенькая оказалась сильнее.

На турнире в США встретились сестры Уильямс
Серена Вільямс
Фото: WTA

В 1/8 финала турнира международной серии в американском Лексингтоне сошлись сестры Винус и Серена Уильямс.

Старшей Винус удалось выиграть первый сет - 6:3. Однако во второй партии зеркальную победу одержала Серена.

Все решилось в третьем сете, выигранном Сереной - 6:4.

В четвертьфинале Уильямс-младшая сыграет против Шелби Роджерс.

Отметим, что это была 19-я победа Серены в 31-м матче против своей старшей сестры. Чаще всего ей проигрывала только россиянка Мария Шарапова.

Tennis? - Most WTA singles wins @serenawilliams by opponent

20 vs Maria Sharapova
19 vs Venus Williams (+1)
18 vs Victoria Azarenka#TSOpen #SisterActXXXI

— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) August 13, 2020

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