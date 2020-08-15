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2020-08-15
На турнире в США встретились сестры Уильямс
Младшенькая оказалась сильнее.
Серена Вільямс
Фото: WTA
В 1/8 финала турнира международной серии в американском Лексингтоне сошлись сестры Винус и Серена Уильямс.
Старшей Винус удалось выиграть первый сет - 6:3. Однако во второй партии зеркальную победу одержала Серена.
Все решилось в третьем сете, выигранном Сереной - 6:4.
В четвертьфинале Уильямс-младшая сыграет против Шелби Роджерс.
Отметим, что это была 19-я победа Серены в 31-м матче против своей старшей сестры. Чаще всего ей проигрывала только россиянка Мария Шарапова.
Tennis? - Most WTA singles wins— Gracenote Olympic (@GracenoteGold)
@serenawilliamsby opponent
20 vs Maria Sharapova
19 vs Venus Williams (+1)
18 vs Victoria Azarenka
#TSOpen #SisterActXXXI August 13, 2020