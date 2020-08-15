На турнире в США встретились сестры Уильямс

В 1/8 финала турнира международной серии в американском Лексингтоне сошлись сестры Винус и Серена Уильямс.

Старшей Винус удалось выиграть первый сет - 6:3. Однако во второй партии зеркальную победу одержала Серена.

Все решилось в третьем сете, выигранном Сереной - 6:4.

В четвертьфинале Уильямс-младшая сыграет против Шелби Роджерс.

Отметим, что это была 19-я победа Серены в 31-м матче против своей старшей сестры. Чаще всего ей проигрывала только россиянка Мария Шарапова.