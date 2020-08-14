Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" может пройти со зрителями

Рассматривают вариант с десятью тысячами зрителей.

Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" может пройти со зрителями
Суперкубок України
Фото: sportarena.com

Суперкубок Украины 2020 года "Шахтер" - "Динамо" может состояться с болельщиками, сообщает телеграм-канал "Бомбардир".

В кабинетах проходят оживленные дискуссии по этому вопросу.

По всем медицинским протоколам и требованиям к размещению зрителей, на матч (который состоится на НСК "Олимпийский") сможет попасть около 10 тысяч зрителей.

Это будет чисто политическое решение, поскольку собранные деньги за билеты не позволят покрыть расходы организаторов для соблюдения медпротокола.

При этом дата матча зависит от того, как далеко "Шахтер" продвинется в Лиге Европы.

Предварительная дата проведения Суперкубка Украины - 25 августа.

Напомним, в конце сезона УПЛ во время матчей плей-офф Лиги Европы зрители частично были допущены на стадионы.

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