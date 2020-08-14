Определился тандем команд, которые обеспечили себе выход в Украинскую премьер-лигу

"Минай" и "Ингулец" уже в УПЛ.

Определился тандем команд, которые обеспечили себе выход в Украинскую премьер-лигу

Накануне завершился чемпионат Украины в Первой лиге.

В частности, в заключительном туре в очном противостоянии сошлись претенденты на повышение в классе - "Минай" и "Волынь".

За счет единственного гола Андрея Ткачука победил "Минай" и занял первое место.

Ничейного результата на выезде против одного из аутсайдеров - "Балкан" (1:1) - хватило "Ингульцу", чтобы также гарантировать себе прописку на следующий год в высшем украинском дивизионе.

Промежуточное третье место, гарантирующее повышение в классе, занимает "Агробизнес".

Однако следующий за ним "Рух" имеет в запасе игру против "Металлурга". При этом ранее запорожцы заявили, что не сыграют перенесенный поединок из-за дальней дороги во Львов.

В таком случае "Руху" зачислят победу, которая позволит ему опередить "Ингулец" в турнирной таблице, занять второе место и продолжить выступления в УПЛ.

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