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2020-08-14
"Барселона" предложила Венгеру возглавить команду, - СМИ
Француз отказался.
Арсен Венгер
Фото: "Арсенал"
Руководство каталонской "Барселоны" обратилось к Арсену Венгеру с предложением возглавить команду, сообщает французский ресурс Le10sport.
Но экс-тренер лондонского "Арсенала" ответил отказом.
В настоящее время французский специалист является техническим консультантом ФИФА.
Венгера называли главным кандидатом на замену Кике Сетьену, однако самому специалисту такой вариант оказался неинтересным. В частности, 70-летнему Арсену не понравились предложенные условия и проект развития команды.
Напомним, Венгер покинул пост главного тренера "Арсенала" по окончании сезона-2017/18.