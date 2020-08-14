"Барселона" предложила Венгеру возглавить команду, - СМИ

Француз отказался.

"Барселона" предложила Венгеру возглавить команду, - СМИ
Арсен Венгер
Фото: "Арсенал"

Руководство каталонской "Барселоны" обратилось к Арсену Венгеру с предложением возглавить команду, сообщает французский ресурс Le10sport.

Но экс-тренер лондонского "Арсенала" ответил отказом.

В настоящее время французский специалист является техническим консультантом ФИФА.

Венгера называли главным кандидатом на замену Кике Сетьену, однако самому специалисту такой вариант оказался неинтересным. В частности, 70-летнему Арсену не понравились предложенные условия и проект развития команды.

Напомним, Венгер покинул пост главного тренера "Арсенала" по окончании сезона-2017/18.

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