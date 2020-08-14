Луческу рассердился на селекционную службу: "Динамо" подписало контракт с игроком без согласования с тренером

Владимир Костевич присоединится к команде с 2021 года.

Луческу рассердился на селекционную службу: "Динамо" подписало контракт с игроком без согласования с тренером
Мірча Луческу
Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" после прихода на пост главного тренера столичной команды румынского специалиста Мирчи Луческу оформило первый переход, пригласив в свои ряды защитника польского "Леха" Владимира Костевича.

Согласно регламенту ФИФА, соглашение вступит в силу с 1 января 2021 года.

Однако, по информации Meta-ratings.com.ua, переход Костевича в "Динамо" состоялся без ведома Луческу, который узнал о нем из сообщений в прессе.

Румынский специалист выразил недоумение по поводу действий селекционного штаба клуба и выразил надежду, что в дальнейшем руководство "Динамо" будет подписывать новичков, согласовывая кандидатуры с главным тренером киевлян.

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