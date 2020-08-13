"Болонья" сделала конкретное предложение по Супряге, - СМИ

Итальянцы хотят видеть у себя чемпиона мира среди молодежных команд.

"Болонья" предложила за форварда киевского "Динамо" Владислава Супрягу 9,5 млн евро, сообщает TuttoBolognaWeb.

Кроме того, в стоимость контракта могут включить некоторые бонусы, уточняет итальянский ресурс. Однако деталей соглашения пока не раскрывают.

Ранее сообщалось, что ориентировочная сумма, за которую "Динамо" может отпустить игрока, составляет 15 млн евро.

Также заметим, что чемпион мира-2019 в составе молодежной сборной Украины вошел в сферу интересов бергамской "Аталанты", за которую уже выступает один украинец - Руслан Малиновский.