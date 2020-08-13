"Болонья" сделала конкретное предложение по Супряге, - СМИ

Итальянцы хотят видеть у себя чемпиона мира среди молодежных команд.

"Болонья" сделала конкретное предложение по Супряге, - СМИ
Владислав Супряга
Фото: "Днепр-1"

"Болонья" предложила за форварда киевского "Динамо" Владислава Супрягу 9,5 млн евро, сообщает TuttoBolognaWeb.

Кроме того, в стоимость контракта могут включить некоторые бонусы, уточняет итальянский ресурс. Однако деталей соглашения пока не раскрывают.

Ранее сообщалось, что ориентировочная сумма, за которую "Динамо" может отпустить игрока, составляет 15 млн евро.

Также заметим, что чемпион мира-2019 в составе молодежной сборной Украины вошел в сферу интересов бергамской "Аталанты", за которую уже выступает один украинец - Руслан Малиновский.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Президент УАФ Павелко получил положительный тест на COVID-19. ФутболПрезидент УАФ Павелко получил положительный тест на COVID-19. Футбол
У двух игроков столичного "Динамо" обнаружили COVID-19. ФутболУ двух игроков столичного "Динамо" обнаружили COVID-19. Футбол
"Ювентус" уволил главного тренера. Футбол"Ювентус" уволил главного тренера. Футбол
В "Заре" выявлен случай заражения коронавирусом игрока сборной Украины. ФутболВ "Заре" выявлен случай заражения коронавирусом игрока сборной Украины. Футбол
Ультрас "Динамо" поставили ультиматум СуркисуУльтрас "Динамо" поставили ультиматум Суркису
Блок рекламы


Похожие новости
Игрокам "Барселоны" от руководства клуба поступило повторное предложение сокращения зарплат: они отказались. ФутболИгрокам "Барселоны" от руководства клуба поступило повторное предложение сокращения зарплат: они отказались. Футбол
"Феррари" сделала своему экс-чемпиону мира необычный подарок"Феррари" сделала своему экс-чемпиону мира необычный подарок
Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФПромоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ
Американский медиа-магнат перебил предложение арабов о приобретении клуба Английской Премьер-ЛигиАмериканский медиа-магнат перебил предложение арабов о приобретении клуба Английской Премьер-Лиги
Английская Премьер-Лига сделала официальное заявление насчет возобновления чемпионатаАнглийская Премьер-Лига сделала официальное заявление насчет возобновления чемпионата
Клубы Английской Премьер-Лиги отклонили предложение доиграть сезон в КитаеКлубы Английской Премьер-Лиги отклонили предложение доиграть сезон в Китае
Львовский горсовет отклонил предложение о выделении "Карпатам" земли стадиона "Украина". ФутболЛьвовский горсовет отклонил предложение о выделении "Карпатам" земли стадиона "Украина". Футбол
"Бавария" сделала заманчивое предложение по защитнику "Шахтера". Футбол"Бавария" сделала заманчивое предложение по защитнику "Шахтера". Футбол
Команда Усика сделала официальное предложение ПоветкинуКоманда Усика сделала официальное предложение Поветкину
Один из итальянских грандов сделал предложение по игроку сборной УкраиныОдин из итальянских грандов сделал предложение по игроку сборной Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости