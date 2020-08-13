Пилот Формулы-1 вылечился от коронавируса и примет участие в Гран-при Испании

Фото: f1-team.ru

Пилот команды Формулы-1 - "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес выздоровел после коронавируса.

"Мы рады сообщить, что Перес сдал отрицательный тест на коронавирус. FIA подтвердила, что Чеко может вернуться в паддок выступить на Гран-при Испании ", - говорится в сообщении команды в Twitter .

CONFIRMED: We're pleased to share the news that @SChecoPerez has tested negative for COVID-19 ?



The @fia have confirmed that Checo can return to the @F1 paddock and he will compete for the team in this weekend’s #SpanishGP ? pic.twitter.com/adYfWW5jWU — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 13, 2020

Напомним, из-за коронавируса мексиканец был вынужден пропустить два сдвоенных этапа Формулы-1, которые прошли в Сильверстоуне. Его место за рулем болида занял немец Нико Хюлькенберг.

После пяти гонок в активе Переса 22 очка.