Пилот Формулы-1 вылечился от коронавируса и примет участие в Гран-при Испании
Серхио Перес готов к гонке.
Пилот команды Формулы-1 - "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес выздоровел после коронавируса.
"Мы рады сообщить, что Перес сдал отрицательный тест на коронавирус. FIA подтвердила, что Чеко может вернуться в паддок выступить на Гран-при Испании", - говорится в сообщении команды в Twitter.
CONFIRMED: We're pleased to share the news that— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1)
@SChecoPerezhas tested negative for COVID-19 ?
The
@fiahave confirmed that Checo can return to the @F1paddock and he will compete for the team in this weekend’s #SpanishGP? pic.twitter.com/adYfWW5jWU August 13, 2020
Напомним, из-за коронавируса мексиканец был вынужден пропустить два сдвоенных этапа Формулы-1, которые прошли в Сильверстоуне. Его место за рулем болида занял немец Нико Хюлькенберг.
После пяти гонок в активе Переса 22 очка.
Гран-при Испании стартует уже завтра на трассе "Каталунья" в Монтмело под Барселоной.