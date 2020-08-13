Промоутер Ломаченко неуважительно отозвался об Усике

Боб Арум не верит в перспективу украинца.

Промоутер Ломаченко неуважительно отозвался об Усике
Боб Арум (зліва)
Фото: FIGHT SPORTS

Глава Top Rank и промоутер чемпиона мира по версиям WBC Franchise, WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум высказался за организацию боя за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцами Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) без проведения обязательных защит поясов против Александра Усика (17-0, 13 КО) и Диллиана Уайта (27-1, 18 КО).

По мнению Арума, людям безразличны обязательные претенденты на чемпионский титул - Усик и Уайт.

"Наша цель - провести бой с Уайлдером. Затем, если Фьюри победит, провести поединок с Джошуа плюс реванш.

Это то, на чем мы будем настаивать. Если Джошуа будет успешен в бою против Пулева, а Фьюри - против Уайлдера, то обе команды будут хотеть поединка Энтони с Тайсоном", - цитирует Боба alkSPORT.

"Им не интересны обязательные претенденты: будь то Усик с WBO или Уайт с WBC. Людям не интересно это все, они будут разочарованы.

Все хотят увидеть бой Джошуа - Фьюри за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Думаю, давление со стороны фанатов бокса, давление со всех сторон будет слишком большим", - подытожил функционер.

Бой Джошуа и Фьюри может пройти в 2021 году.

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