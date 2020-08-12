В Кубке Стэнли командам пришлось провести 5 овертаймов для выявления победителя

В матче был установлен рекорд розыгрыша.

В первом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Кубка Стэнли "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимала "Коламбус Блю Джекетс".

Для выявления победителя командам пришлось играть 5 овертаймов.

Автором победной шайбы стал форвард "Тампы" Брейди Пойнт - 3:2.

Добавим, что вратарь "Коламбуса" Йонас Корписало отразил 85 бросков и установил новый рекорд плей-офф НХЛ по количеству сейвов за матч. Предыдущее достижение с 1987 года принадлежало Келли Хруди - 73 отбитых броска.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

В предыдущем раунде вылетели еще восемь клубов - "Торонто Мейпл Лифс", "Флорида Пантерс", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Питтсбург Пингвинз", "Нэшвилл Предаторз", "Эдмонтон Ойлерз", "Виннипег Джетс" и "Миннесота Уайлд".